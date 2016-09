24 jaar cel voor doodslag in sm-club

Door: redactie

30/09/16 - 21u35 Bron: Belga

Links: Christian Platevoet. Rechts: Sansanee Riyaphan alias 'meesteres Nina'. © Vertommen.

Het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft Christian Platevoet (56) veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor doodslag op Benoît Dupont. De Fransman uit Overijse bracht zijn liefdesrivaal, een 52-jarige boekhouder uit Roosdaal, op 15 juli 2013 om het leven met twee schoten uit een jachtgeweer in een sm-club in Huldenberg.

De beraadslaging door de twaalf juryleden en de drie beroepsmagistraten duurde twee uur en dertig minuten. Met het arrest sprak het college toch nog een zware straf uit voor Platevoet, die eerder op de dag niet schuldig was bevonden aan moord maar alleen aan doodslag. De verzachtende omstandigheden die de verdediging in het pleidooi over de strafmaat had gepleit, hebben minder zwaar doorgewogen dan verwacht.



"We tillen zwaar aan de egocentrische ingesteldheid van de dader. Hij bracht zijn slachtoffer op gruwelijke wijze om het leven", zei assisenvoorzitter Peter Hartoch. "We hopen dat hij met deze straf de ernst van zijn daden inziet en later niet hervalt."



Geen genade

Het openbaar ministerie vorderde 27 jaar gevangenisstraf. Zelfs het overspel van zijn echtgenote vond procureur Hans Van Espen geen verzachtende omstandigheid voor het doden van Benoît Dupont.



Ook na het arrest van de jury over de schuldvraag moest Platevoet niet op enige genade rekenen bij zijn aanklager. "Hij liet zijn slachtoffer geen kans. Nu is het aan ons om te bekijken welke kans hij zelf nog verdient", zei de procureur.



Manipuleren en domineren

"Platevoet wilde altijd en overal manipuleren en domineren. Hij duwde zijn vrouw in het sm-milieu en was opgelucht met haar miskraam. Belangrijk bij de strafbepaling is dat we weten hoe hij met conflicten omgaat. Hij is niet bestand tegen stressituaties. Zijn copain was zijn geweer. Ik vrees dat hij opnieuw kan overgaan tot extreem geweld." Daarmee ging Van Espen opnieuw uitdrukkelijk in tegen het verslag van de psychiater en de psycholoog.



"Ik zie bitter weinig hoopgevende signalen. Ik beschouw het overspel van zijn vrouw zelfs niet langer als een verzachtende omstandigheid. Platevoet heeft haar gestraft. Hij vond het belangrijk om de executie te voltrekken vlak voor haar ogen. Het zwaarste patroon dat hij had, reserveerde hij om er het hoofd van Dupont mee af te schieten."



"De burgerlijke partijen en de samenleving zijn het vertrouwen in Platevoet kwijt. Hij heeft zich met die twee schoten voor lange tijd buiten de maatschappij geplaatst."