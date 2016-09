Militairen blijven tot begin november in straatbeeld

Door: redactie

De ministerraad heeft vandaag beslist om de inzet van de militarien in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten te verlengen van 2 oktober tot 2 november. In totaal worden 1.828 militairen ingezet op straat.