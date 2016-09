Andreas De Prycker

30/09/16 - 15u42 Bron: Eigen berichtgeving

© Vertommen.

Rotselaar In de Melkerijstraat in Rotselaar heeft vrijdagnamiddag omstreeks 15 uur een brand gewoed.

De brand ontstond wellicht in de garage van het huis. Het vuur sloeg over naar een stapel brandhout in de tuin, maar kon uiteindelijk door de Leuvense brandweer gedoofd worden.

Het is voorlopig niet duidelijk hoe zwaar de aanpalende woning getroffen is.