Twintiger overleden na ongelukkige val in Brussels park

In het Kruidtuinpark in Sint-Joost-ten-Node is in de nacht van woensdag op donderdag een 27-jarige man uit Bergen omgekomen na een ongelukkige val. Dat meldt de lokale politie van de zone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). De man kwam naar alle waarschijnlijkheid ten val toen hij over de omheining van het park probeerde te klimmen, aldus de politie.