Drie verdachten in cel voor cannabisplantage

Jef Van Nooten

30/09/16 - 14u33 Bron: Eigen berichtgeving

Archiefbeeld © Photo News.

Laakdal De politie van Geel heeft een cannabisplantage opgedoekt in Laakdal. Drie betrokkenen werden opgepakt. Hun aanhouding is vrijdag bevestigd door de raadkamer in Turnhout.