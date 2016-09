Meisje (17) overleeft klap tegen boom niet

Door: redactie

Provincie Luxemburg Bij een verkeersongeval afgelopen nacht is een meisje van 17 om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde in het dorp Buret, aan de Luxemburgse grens. De bestuurder van de wagen verkeert in kritieke toestand, zo heeft het parket van Luxemburg laten weten.