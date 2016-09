We stonden nooit langer in de file (en de grootste drukte moet nog komen)

Bewerkt door: Redactie

30/09/16 - 12u30 Bron: VTM NIEUWS

© anp.

Triest record op de Vlaamse snelwegen: nooit eerder stond er zo veel file als dit jaar. Op een gewone werkdag staat er gemiddeld 137 kilometer file. "Dat is een stijging van 25 kilometer in vijf jaar tijd", citeert VTM NIEUWS de woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum Peter Bruyninckx. Touring pleit voor een premie voor bestuurders die bewust de spitsuren mijden, maar mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) is niet gewonnen voor dat idee.

Elk jaar neemt het verkeer toe op onze snelwegen. "Van januari tot augustus stond er dit jaar al meer file dan in heel 2015", zegt Bruyninckx. Maatregelen zoals fietsvergoedingen, de kilometerheffing voor vrachtwagens en nieuwe spitsstroken voldoen dus duidelijk niet. En dan moet de grootste drukte nog komen, zo waarschuwt de woordvoerder. "Elk jaar merken we dat er in oktober en november meer files zijn." Vanaf eind september, wanneer ook de hogescholen en universiteiten de deuren weer openen, is het al opvallend drukker.



Opmerkelijk is ook dat de wachttijden steeds langer oplopen. "Hoe meer bestuurders de weg op gaan, hoe vaker er ook ongevallen gebeuren." Zeker bij dodelijke ongevallen, wanneer het parket ter plaatse vaststellingen moet doen, duren de files langer.