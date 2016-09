Vrouw die buurman (98) doodde 41 jaar na misbruik blijft in cel

Door: redactie

30/09/16 - 12u04 Bron: Belga

© belga.

Trooz (prov. Luik) Martine Dewitte, de 48-jarige vrouw uit Trooz die ervan verdacht wordt dat ze haar 98-jarige buurman doodde omdat die haar 41 jaar geleden misbruikte, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer van Luik vrijdag beslist.

Op zaterdag 24 september ging de vrouw rond 17.15 uur langs bij de oude man en sloeg hem met verschillende slagen dood. Bij haar aanhouding zei ze dat ze zich wilde wreken omdat hij haar 41 jaar geleden, toen ze nog maar een meisje van zeven was, seksueel heeft misbruikt.



De vrouw betwist de feiten niet en haar advocate vraagt ook niet om haar vrijlating, in afwachting dat wordt uitgeklaard wat zich al die tijd geleden heeft afgespeeld.



"Mijn cliënte zegt dat ze tot rust is gekomen en neemt de volle verantwoordelijkheid voor haar daden. De man van wie ze zegt het slachtoffer te zijn, werd twintig jaar geleden al eens over de feiten ondervraagd, na een scene waarbij ze hem had geslagen omdat hij haar was komen opzoeken op het werk en haar had uitgedaagd. We zoeken ook een oude vriendin die toendertijd eveneens het slachtoffer zou zijn geworden", aldus haar advocate.