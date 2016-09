Kim Aerts

30/09/16 - 12u10 Bron: Eigen berichtgeving

© Vertommen/Belga.

Assisen SM-Moord Op de vijfde dag van zijn proces voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven nam de beschuldigde het laatste woord. De Fransman Christian Platevoet (56) wordt beschuldigd van moord op boekhouder Benoît Dupont (52) op 15 juli 2013. In een SM-club in Huldenberg bracht de Fransman zijn liefdesrivaal om het leven met twee schoten uit een jachtgeweer.

"Ik heb deze nacht lang nagedacht. Het is heel moeilijk maar heb iets voorbereid", stamelde Platevoet. "Eerst zou ik iedereen hier aanwezig op dit assisenproces willen bedanken. Vanaf het moment dat ik de politie belde, wist ik dat dit proces zou plaatsvinden. Sansanee was de vrouw van mijn leven, daar blijf ik bij. Ik ben er altijd in blijven geloven dat ik ze op een dag zou kunnen terugwinnen voor mij. Ik heb tijdens dit proces gemerkt dat de elementen die ik aanbreng makkelijk kunnen verdraaid of geïnterpreteerd worden." Platevoet richt zich tot de nabestaanden in de zaal. "Ik ga heel kort zijn. Zijn dood, het spijt me echt. Ik zou oprecht mijn excuses willen aanbieden aan zijn vrouw en kinderen. Ook mijn excuses aan de broers en zussen van Benoît en aan de familie en vrienden." Met trillende stem: "Ik heb heel lang en aandachtig geluisterd naar de burgerlijke partijen en ik ben ervan overtuigd dat familie en vrienden hem enorm moeten missen. Spijtig genoeg voor hen kan ik Dupont niet terugbrengen. Ik vraag niet om vergiffenis aan de familie. Ik weet dat het onmogelijk is en ik kan het mezelf ook niet vergeven. Bedankt voor uw aandacht", besloot Platevoet.



Voorbedachtheid

Daarna trok de jury zich terug om te beraadslagen over de schuldvraag. Als de jury daar 'ja' op antwoordt, moeten ze zich ook nog samen beraden met drie rechters van het hof over een tweede vraag: de voorbedachtheid. Na het arrest over de schuldvraag zal eerst het Openbaar Ministerie nog vorderen voor de twaalf gezworenen zich definitief terugtrekken.



Arrest omstreeks 20 uur

Christian Platevoet riskeert levenslang als hij schuldig wordt geacht aan de moord op Benoît Dupont. Het arrest wordt vanavond omstreeks 20 uur verwacht. Platevoet zit sinds de feiten in juli 2013 onafgebroken in voorhechtenis.