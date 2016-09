De Karmeliet sluit vanavond na 33 jaar definitief de deuren

Door: Bart Huysentruyt

30/09/16 - 11u35 Bron: Eigen berichtgeving

Geert Van Hecke (61) en zijn echtgenote Mireille Demuynck (56), omringd door hun team. © Benny Proot.

Brugge Driesterrenrestaurant De Karmeliet sluit vanavond na 33 jaar de deuren. Chef Geert Van Hecke begint binnenkort al met een nieuw restaurant Zet'joe, maar in afwachting brengen we drie reportages over het legendarische restaurant in de Brugse Langestraat.

Bart Huysentruyt ging praten met het personeel over hun ervaringen en hun toekomst. Lees ook welke spullen (en welke niet) op 15 oktober worden verkocht bij een uitverkoop. Morgen vindt u de derde en laatste reportage op hln.be/brugge.

Deel 1: Mee met de chef of op wereldreis Mee met de chef of op wereldreis | HLN Brugge

Deel 2: Voor iedereen een stukje Karmeliet Voor iedereen een stukje Karmeliet | HLN Brugge