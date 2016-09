Meisje (14) sterft na aanrijding bestelwagen

Door: redactie

30/09/16 - 11u08 Bron: Belga

© belga.

20 september Een 14-jarig meisje is vorige week om het leven gekomen na een verkeersongeval in de Brusselse deelgemeente Laken. Dat meldt het Brusselse parket vandaag. Het meisje werd op de Romeinsesteenweg aangereden door een bestelwagen en overleed later aan haar verwondingen in het ziekenhuis. Het Brusselse parket is een vooronderzoek gestart.