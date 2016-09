Speciale Interventie-eenheden doen inval bij autohandelaar

Jimmy De Schrijver

30/09/16 - 10u47 Bron: Eigen berichtgeving

Sint-Truiden De Speciale Interventie-eenheden, de politie en het leger hebben een inval gedaan in een huis in Sint-Truiden.

De federale gerechtelijke politie is deze ochtend samen met de Speciale Interventie-eenheden binnen gevallen in een woning bij een autohandelaar langs de Luikersteenweg in Sint-Truiden. De bewoner werd voor verhoor meegenomen. Momenteel doorkammen de speurders samen met een explosievenhond het huis.



Geen terrorisme

Het parket geeft voorlopig geen enkele commentaar over de zaak, maar laat wel weten dat het niets met terrorisme te maken heeft. Het onderzoek is in handen van het parket van Luik.