Van waar kwam de uitdrukking 'in het zakje blazen' nu ook alweer?

Bewerkt door: Redactie

30/09/16

De politie gebruikt tegenwoordig elektronische ademtesttoestellen om alcoholcontroles uit te voeren, maar in de jaren zeventig moesten chauffeurs letterlijk 'in het zakje blazen' om te achterhalen of ze te veel gedronken hadden. De uitdrukking wordt tot op vandaag nog altijd gebruikt.