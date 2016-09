Korpschef Molenbeek ziet nog tien jaar werk voor de boeg

Door: redactie

Volgens de korpschef van de Brusselse politiezone West, Johan De Becker, is een 'opgekuist' Molenbeek nog niet voor morgen. "We hebben nog tien jaar werk. Minstens", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Gisteren werd een stand van zaken gegeven, zes maanden na de lancering van het Kanaalplan in Molenbeek en Vilvoorde. Het plan moet radicalisme, extremisme en de onderliggende criminaliteit aanpakken. De eerste fase van het plan is geslaagd, aldus de evaluatie.



"Er gebeurt iets. Dat is uitermate positief", zegt hoofdcommissaris De Becker. "De neuzen wijzen in dezelfde richting. We pakken niet alleen de criminelen aan, maar ook hun economie en entourage."



De korpschef van Molenbeek blikt in Het Nieuwsblad ook vooruit. "We hebben hier nog tien jaar werk, minstens. Tenminste als de regering voldoende budget voorziet. Een Sint-Lambrechts-Woluwe - een chique Brusselse gemeente - zal het hier nooit worden. Zeker niet als het personeelstekort zo nijpend blijft en de budgetten niet volgen. We hebben nog altijd 130 agenten te kort", aldus De Becker.