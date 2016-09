Verkeer in Brussel zit helemaal vast door gesloten Wet- en Jubelparktunnel

Door: Robby Dierickx

30/09/16

De Brusselse Wettunnel en Jubelparktunnel zijn vanochtend gesloten voor het verkeer. "Een weggebruiker meldde problemen met het wegdek in de Wettunnel", zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. "In de Wettunnel is een scheur over twee van de drie rijstroken."



"De politie zal de rechterrijstrook vrij geven, maar de andere twee rijstroken blijven dicht. We gaan het wegdek zo snel als mogelijk herstellen met koud asfalt in afwachting van een definitieve herstelling. Het verkeer op de Tervurenlaan zit momenteel wel muurvast."