Crombez: "Eigenlijk zegt Van Overtveldt dat hij al twee jaar valse begrotingen neerlegt"

Met de opmerkelijke boodschap op zijn website dat er een systemische fout zit in de raming van de belastinginkomsten, geeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) eigenlijk toe dat hij al twee valse begrotingen in het parlement neerlegt. Dat zegt sp.a-voorzitter John Crombez.

"J'en ai marre", schreef Van Overtveldt gisteren. Hij pikt het niet langer dat zijn rekenkunde bij elke begrotingsronde weer in twijfel getrokken wordt. "Want de cijfers kloppen inderdaad niet. Dat zeg ik nu al twee jaar. Net daarom heb ik wél mijn huiswerk gemaakt."



Volgens John Crombez heeft Van Overtveldt een probleem "zeer problematisch" gemaakt. "Eigenlijk zegt hij dat hij al twee jaar valse cijfers aan het parlement voorlegt", zei de sp.a-voorzitter vandaag in De Ochtend.



Van Overtveldt schrijft dat ook de vorige regering wist dat de inkomsten serieus worden overschat, maar die opmerking pikt Crombez, tussen 2011 en 2014 staatssecretaris voor Fraudebestrijding, niet. "Bij de vorige regering was dat niet zo, dat is ook verifieerbaar. De vorige minister van Financiën was Koen Geens (CD&V). Twee van de drie keer zat hij er met zijn raming bijna op. Van Overtveldt zit er gemiddeld een miljard naast."



"Keer op keer pompt Van Overtveldt lucht in de begroting door de adviezen van het Rekenhof en zijn administratie naast zich neer te leggen. Het probleem is hijzelf", besluit Crombez.