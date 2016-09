Weer klacht tegen vrijgesproken ouders: "Ja, ze is gevallen, het was een accidentje"

Door: Björn Maeckelbergh en Leen Peeters

30/09/16 - 08u01 Bron: Eigen berichtgeving

Mama Vanessa en papa Philip zijn momenteel niet meer samen. © Kos.

Amper een halfjaar nadat de ouders van een meisje van 2 werden vrijgesproken voor kindermishandeling loopt er al een nieuwe, gelijkaardige klacht tegen hen. Dat bleek gisteren op het proces in beroep in Gent. "Een ongelukje", zegt haar 25-jarige papa.

De rechter sprak de ouders in maart vrij omdat het onduidelijk was wie de feiten pleegde. Het meisje - dat even in een instelling zat - moest in toen weer bij haar ouders wonen. Het parket tekende beroep aan tegen de vrijgesproken ouders. Gisteren zou de zaak behandeld worden door het hof van beroep in Gent. Het dossier werd echter meteen uitgesteld naar 9 maart volgend jaar. Psychiaters moeten eerst zowel de vader als moeder onderzoeken. Dat onderzoek zal dan ook gebruikt worden voor een nieuwe klacht tegen de ouders.



De papa - de mama was niet aanwezig - reageerde gisteren bij de rechter dat hij niet weet hoe het meisje aan de nieuwe verwondingen kwam. "Dat moet over dat accidentje op de bus gaan. Ze is toen vlak naast mij zwaar ten val gekomen. Door een hoge drempel, denk ik. Maar is dat mijn schuld? Dat is toch een ongeval?"



