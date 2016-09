Belgen slikken almaar meer antidepressiva

Door: redactie

30/09/16 - 08u14 Bron: Belga

© Thinkstock.

Het aantal mensen dat antidepressiva slikt, is voor het eerst in jaren gestagneerd. Wel slikken gebruikers van geneesmiddelen tegen depressies almaar meer pillen, zo schrijft De Tijd op basis van nieuwe Riziv-cijfers.

Uit de cijfers blijkt dat ongeveer een op de tien Belgen antidepressiva gebruikt. In 2015 waren er net geen 1,2 miljoen mensen die minstens één keer een medicijn tegen een depressie hebben genomen. Dat zijn er enkele meer dan in 2014, maar het is wel voor het eerst in jaren dat het aantal stagneert. In tien jaar tijd zijn er 170.000 gebruikers (+16,5 procent) bijgekomen.



De stagnatie is volgens het Riziv te danken aan de bewustwordingscampagnes bij patiënten en artsen, waardoor vaker naar alternatieve behandelingen zoals psychotherapie wordt gegrepen.



Wel blijft het aantal gebruikte antidepressiva verder stijgen. In 2015 werden ruim 320 miljoen dosissen genomen, meer dan 100 miljoen meer dan tien jaar geleden. Dat is een toename van 50 procent. Professor Gezondheidseconomie Lieven Annemans (UGent) vindt een hoger gebruik per patiënt niet per definitie een slecht teken. "Een behandeling moet volgens de voorschriften vier maanden duren om een effect te kunnen hebben en misschien werd dat vroeger niet altijd nageleefd", zegt hij in de krant. Er zijn ook meer chronische gebruikers.