Deze vrouwen sturen Salah Abdeslam fanmail

Door: redactie

30/09/16 - 07u20 Bron: Het Nieuwsblad

De hoofdverdachte van de aanslagen in Parijs was populair bij vrouwen tijdens zijn verblijf in de Brugse gevangenis. © Kos.

De hoofdverdachte van de aanslagen in Parijs kreeg veel post toen hij in de gevangenis van Brugge zat. Geen haatbrieven of steunbetuigingen van andere jihadisten, maar wel van vrouwen. Zij willen Salah Abdeslam steunen tijdens zijn moeilijke tijd in de gevangenis of hem weer op het juiste pad krijgen. De krant Het Nieuwsblad kon de 'fanmail' inkijken en onthulde wat er in de hoofden van de schrijfsters omgaat.