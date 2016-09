Duitse spoorwegen dreigen met afschaffing verbindingen naar België

Door: redactie

30/09/16 - 06u18 Bron: Belga

© reuters.

Deutsche Bahn overweegt om te stoppen met de uitbating van een aantal hogesnelheidslijnen naar België, zo schrijft Le Soir vandaag. De Duitse spoorwegmaatschappij wil zo reageren op het PNR-systeem (Passenger Name Records), dat de Belgische overheid de komende maanden wil invoeren.

De Europese gemeenschap van spoor- en infrastructuurbedrijven (CER) heeft onlangs in een brief aan de premier en de minister van Mobiliteit haar bezorgdheid geuit over de Belgische plannen om het treinverkeer op te nemen in het wetsvoorstel over het PNR-systeem.



De bedrijven vrezen dat de trein hierdoor minder aantrekkelijk zal worden. Dit omdat tickets niet meer op het laatste moment gekocht zullen kunnen worden, omdat gegevens moeten overgemaakt worden aan de Belgische autoriteiten.



De Europese richtlijn over het NPR-systeem die dit jaar werd aangenomen gaat enkel over het luchtverkeer.