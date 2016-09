Dienst inbeslagname prutst met half miljard

Door: redactie

Minister van Justitie Koen Geens.

De dienst die bij justitie meer dan een half miljard euro inbeslaggenomen geld beheert, moet dat zonder boekhouding doen. In 2012 werd 425.000 euro uitgetrokken voor een nieuw boekhoudprogramma, maar er is intussen bespaard op de consultant die daarbij moest helpen.

Vier jaar later waarschuwt Théo Jacobs, de topman van de inbeslagnamedienst COIV, dat het project op apegapen ligt. "Je kan ons boekhoudprogramma vergelijken met hoe u en ik onze rekeninguittreksels bijhouden. Dat is geen boekhouding. Dat is primitief."



"Het is onbegrijpelijk", reageert N-VA-Kamerlid Sophie De Wit. "Een boekhoudprogramma van liefst 425.000 euro wordt niet gebruikt en het COIV beheert anno 2016 de inbeslaggenomen gelden en goederen op een volstrekt amateuristische wijze."



Zwarte piet

Jacobs en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) schuiven de zwarte piet voor het debacle naar elkaar door. "Het project is op verzoek van de directeur opgeschort, zonder dat een nieuwe datum is vooropgesteld. Daarom is de oude boekhouding nog altijd in dienst", zo klinkt het bij Geens.



Jacobs, die in het buitenland zit, spreekt de uitleg van de minister tegen. "Het is absoluut niet mijn fout. Integendeel. Er was een burgerlijk ingenieur als consultant aangesteld om ons te helpen het nieuwe boekhoudprogramma te installeren. Maar om te besparen heeft het kabinet zijn contract niet verlengd."