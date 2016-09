N-VA hoopt op open grondwet

Door: redactie

N-VA wil de kiezer aan het eind van deze regeerperiode een staatshervorming kunnen beloven. Om dat te kunnen, hoopt de partij dat de grondwet zo ruim mogelijk opengesteld wordt. Dat blijkt uit een omstandige interne nota over de communautaire partijstrategie, waarover De Morgen vandaag bericht.

De nota is opgesteld na het tumultueuze vertrek van Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters uit de partij en is vorige week donderdag via het eigen partij-intranetwerk verspreid onder alle kaderleden.



Uit de interne nota blijkt alvast dat N-VA alle hoop stelt op een zo ruim mogelijke openstelling van de grondwet voor de verkiezingen van 2019. Een regeerperiode wordt traditioneel afgesloten met de ontbinding van het parlement en een lijst met de grondwetsartikelen die in de daaropvolgende legislatuur kunnen worden gewijzigd door het nieuw samengestelde parlement.



In de nota klinkt dat zo: "Geen enkele hervorming mag onmogelijk worden gemaakt. De kiezer moet ook alle opties krijgen om daarover te kunnen beslissen. Het is dan ook niet meer dan normaal dat de grondwet voor herziening vatbaar wordt verklaard."



De Vlaams-nationalisten hebben daartoe evenwel geen enkel engagement verkregen bij de regeringsonderhandelingen, bevestigen bronnen bij de andere coalitiepartijen.