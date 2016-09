Twee doden na botsing tegen vlaggenmast aan Talbot House Poperinge

Hans Verbeke

30/09/16 - 04u58 Bron: eigen berichtgeving

video Langs de Gasthuisstraat in Poperinge zijn donderdagavond laat twee mannen van 33 en 34 om het leven gekomen bij een ongeval. De twee zaten op een lichte motorfiets toen ze om nog onbekende reden frontaal tegen één van de vlaggenmasten botsten die staan opgesteld voor het gekende Talbot House.

De klap was zo hevig dat de aluminium vlaggenmast afkraakte. Eén van de slachtoffers was op slag dood, een tweede werd nog gereanimeerd maar stierf ook ter plaatse. Het parket West-Vlaanderen, afdeling Ieper, stuurde een verkeersdeskundige naar Poperinge om de omstandigheden van het ongeval te reconstrueren.



Verboden rijrichting

Uit de eerste vaststellingen bleek alvast dat de lichte motorfiets in de verboden rijrichting reed. Eén van de slachtoffers droeg een helm, de andere niet.