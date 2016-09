Zo wil N-VA 100 miljoen besparen: "Maak komaf met fiscale aftrek voor lidgeld vakbond"

Door: redactie

N-VA heeft een gewaagd idee op de begrotingstafel gelegd: komaf ­maken met de fiscale aftrek van vakbondslidgeld, en de vakbondspremie correct belasten. Opbrengst: 102 miljoen euro.

Uitgerekend gisteren, op de dag van de nationale betoging, kon deze krant de hand leggen op een voorstel dat bij de vakbonden als een rode lap op een stier werkt. Zo'n 3,2 miljoen Belgen zijn ­vandaag gesyndiceerd, wat hen gemiddeld 150 euro lidgeld kost. Die bijdrage kunnen ze aftrekken van hun belastingen, zelfs als ze werkloos zijn. Niet voor lang meer, als het van N-VA afhangt.



35 miljoen euro

De aftrek schrappen kan 35 miljoen euro opbrengen. Daarnaast is er zoiets als de vakbondspremie: een bedrag dat de werkgever betaalt aan werk­nemers die gesyndiceerd zijn. Die premie is wel degelijk belast, maar wordt zeer zelden aange­ge­ven. N-VA wil de werkgevers nu verplichten tot het opmaken van een fiscale fiche voor de premie, wat de belastinginkomsten met 67 miljoen zou doen toenemen.



Helemaal nieuw is het idee niet: Kamerlid Peter Dedecker opperde het vorig jaar al, maar nu dient zijn partij het dus in als voorstel.



