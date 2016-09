Sp.a vraagt spoedzitting Antwerpse gemeenteraad

Door: redactie

29/09/16 - 21u39 Bron: Belga

Sp.a Antwerpen heeft naar eigen zeggen "haar slag thuisgehaald" in het Eandis-dossier, nu Antwerpen de stekker uit de fusie van distributienetbeheerders heeft getrokken. "Schepen Koen Kennis (N-VA) is het enkele dagen na de gemeenteraad roerend eens met alle argumenten van sp.a", klinkt het in mededeling. De partij wil nu dat de gemeenteraad in spoedzitting bijeenkomt, om de genomen beslissing om de fusie goed te keuren alsnog te kunnen veranderen.