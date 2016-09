Stan Van Samang brengt 'Een ster' voor overleden Ferre

Filip Spoelders

29/09/16 - 20u44 Bron: Eigen berichtgeving

Stan Van Samang zorgde vanavond voor een emotioneel moment in de tuin van basisschool De Wilg in Lint. Daar was een tweehonderdtal mensen samengekomen om de 6-jarige Ferre Deene Grignard te herdenken. Het jongetje overleed precies een jaar geleden aan kanker.