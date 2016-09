Besmettelijke schurft ontdekt in ziekenhuis in Heusden-Zolder

Door: redactie

29/09/16 - 20u36 Bron: Belga

Het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. © sfz.be.

In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder is dinsdag een patiënt opgenomen die een zeer besmettelijke vorm van schurft bleek te hebben. Drie medewerkers van het ziekenhuis geraakten ook besmet. Dat meldt het Belang van Limburg. Het ziekenhuis roept een 90-tal mensen op die mogelijk in contact gekomen zijn met de patiënt, een oudere vrouw.