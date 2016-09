Door: redactie

In een ziekenhuis in het Limburgse Heusden-Zolder is een oude vrouw opgenomen met een zeldzame een zeer gevaarlijke vorm van schurft. Haar toestand is een tijdlang kritiek geweest. De infectie is heel besmettelijk, daarom wordt iedereen die de laatste tijd met de vrouw in contact is geweest preventief behandeld. Het gaat om meer dan honderd mensen.