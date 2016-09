Tom Vierendeels

29/09/16 - 20u28 Bron: Eigen berichtgeving

Liedekerke Een vrouw is deze avond om het leven gekomen bij een ongeval in de Pamelsestraat in Liedekerke. Ze kwam uit de richting van het centrum toen ze om een onduidelijke reden tegen een huisgevel botste op het kruispunt met de Sint-Gabriëlstraat.