Eandis: "Antwerpen legt zware hypotheek op deal"

Door: redactie

29/09/16 - 20u13 Bron: Belga

© belga.

Dat Antwerpen zich terugtrekt uit de geplande fusie van distributienetbeheerders tot Eandis Assets, legt een zware hypotheek op twee zeer belangrijke dossiers voor het distributienetbeheer in Vlaanderen. Dat zegt distributienetbeheerder Eandis in een eerste reactie. "We gaan kijken wat de gevolgen van deze beslissing zijn", aldus woordvoerder Simon Van Wijmeersch.