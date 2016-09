Door: redactie

In de strijd tegen terrorisme komen er bijna 500 extra politieagenten in alle gemeentes die in het zogenaamde Kanaalplan zitten - het plan dat radicalisering en terrorisme in de Brusselse gemeenten moet signaleren en voorkomen. Daarnaast gaat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) 213 werknemers aanwerven bij justitie.