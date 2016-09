Premier Michel vond zero-tolerancefilmpje Francken niet aanvaardbaar

Door: redactie

Premier Charles Michel vond het filmpje dat door staatssecretaris Theo Francken werd gedeeld op twitter niet grappig en evenmin aanvaardbaar. Dat heeft de eerste minister in de Kamer verklaard. Hij merkte evenwel op dat Francken zich tijdens de vluchtelingencrisis dag en nacht uit de naad heeft gewerkt om voor opvang te zorgen en dat Unia heeft geoordeeld dat het filmpje niet indruiste tegen de antiracismewet.

Staatssecretaris Francken deelde maandagavond een filmpje dat de draak stak met zijn beleid. Het filmpje, een bewerking van een reclame voor suikervrije frisdrank, toont hoe Francken als een soort special agent uit een helikopter afdaalt en een zwarte man een zuignap op het hoofd zet, waarna de helikopter de man weghaalt. Op het einde verschijnt de tekst "zero tolerance".



Francken vond het filmpje "best grappig", maar er kwam kritiek, vooral van Franstalige kant, waar sommigen hem racisme verweten. Véronique Caprasse (Défi) wilde in de Kamer het standpunt van de eerste minister kennen.



Die gaf aan dat hij filmpje dus niet grappig vond en dat hij Francken had gevraagd het te verwijderen, wat de staatssecretaris intussen zelf reeds had gedaan. De premier herinnerde er voorts aan dat ons land tijdens de recente VN-top in New York lof kreeg voor de opvang van vluchtelingen tijdens de asielcrisis en dat Francken toen "24 uur op 24 gemobiliseerd was om opvang voor de vluchtelingen te organiseren".