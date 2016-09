Door: redactie

29/09/16 - 19u30 Bron: vtmnieuws.be

In Brussel zijn enkele tienduizenden mensen aan het betogen tegen het beleid van de regering Michel. Die viert haar tweede verjaardag, maar de vakbonden zien geen reden tot feesten. Zij zijn kwaad over de gevolgen van de indexsprong en andere, wat zij "blinde besparingen" noemen, en over de wet-Peeters, die mensen flexibeler doet werken. Het is al de vierde betoging tegen de regering.