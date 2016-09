"Zwakke tuchtsancties" voor corrupte agenten is "kat bij de melk zetten"

Door: redactie

29/09/16 - 19u21 Bron: Belga

© anp.

"Het resultaat van de tuchtprocedure is bijzonder zwak. Men zet de kat bij de melk. Maar de politie is er blijkbaar gerust in." Dat zei openbaar aanklager Frederic Vroman vanmiddag in de zaak tegen vijf Gentse politiemannen die verdacht worden van onder meer de verkoop en het gebruik van cocaïne, interne hacking en het doorspelen van alcoholcontroles en informatie uit politionele databanken. Eén rechercheur kreeg ontslag van ambtswege, maar de andere kwamen weg met "bijzonder milde" sancties.

"Als de tuchtoverheid niet optreedt, dan moet het gerecht het doen", stelde Vroman, die voor de twee hoofdverdachten ontzetting uit hun rechten vroeg. "Ze mogen geen lid meer zijn van de politie en geen openbare functies meer vervullen."



Het gaat om een 40-jarige rechercheur uit Gent en een 42-jarige rechercheur uit Laarne, die beschuldigd worden van de verkoop van cocaïne en interne hacking. De eerste kreeg ontslag van ambtswege, maar de tweede kreeg maar één maand schorsing opgelegd.



Cocaïne

Twee andere rechercheurs, die betrapt werden op het gebruik van cocaïne, kregen twee maand inhouding van respectievelijk 5 en 10 procent van hun wedde. De vijfde politieman, een 46-jarige uit Gavere, wordt beschuldigd van interne hacking. "Hij heeft al een tuchtsanctie gekregen, namelijk géén tuchtsanctie", zei de aanklager. "Voor een politieman heeft hij nochtans een rijk gevuld strafregister. Hij kreeg geen sanctie omdat hij al tuchtstraf kreeg voor eerdere feiten van nieuwsgierigheid in politionele databanken." De man werd overgeplaatst naar de dienst operationele acties, wist Vroman. "En dat voor iemand die vervolgd wordt voor het lekken van alcohol- en drugscontroles."



De Gentse korpschef Filip Rasschaert wil niet reageren op het proces en de uitlatingen van het parket. De korpschef staat alleen in voor lichte tuchtmaatregelen, zoals een waarschuwing of een blaam. De zware tuchtmaatregelen, zoals inhouding van wedde, schorsing, ontslag of afzetting, worden bepaald door de burgemeester en/of de minister van Binnenlandse Zaken.



Eindvonnis

Het Openbaar Ministerie had niet gewacht op een eindvonnis in de zaak en de tuchtoverheden al laten kennisnemen van het strafdossier. "De dienst tucht (van de lokale politie, red.) ging eerst tuchtsancties nemen zonder het dossier in te zien. Ik heb zelf moeten bellen naar de dienst tucht zodat ze het dossier zouden inzien. Het resultaat van de tuchtprocedure is bijzonder zwak", besluit het Openbaar Ministerie, dat ook vragen stelde bij de "rekrutering en opleiding van politiemensen" in Gent.