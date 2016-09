Antwerpen trekt stekker uit Eandis-deal

Door: redactie

De deal tussen Eandis en het Chinese State Grid wankelt. De stad Antwerpen gaat niet akkoord met de fusie van zeven intercommunales en dat is een noodzakelijke voorwaarde in de onderhandelingen. Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) bevestigt het neen van Antwerpen in een mededeling.