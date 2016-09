Exclusieve peiling: N-VA remt opmars Vlaams Belang, PS zakt verder weg

Dieter Dujardin

29/09/16 - 19u08 Bron: Eigen berichtgeving

© belga.

N-VA en CD&V zijn de electorale winnaars van een zomer waarin ze meermaals clashten over terreur en veiligheid. Dat blijkt uit een peiling van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws bij duizend Vlamingen. Vlaams Belang kan niet profiteren van de interne strubbelingen bij N-VA en ziet zijn opmars gestopt. Aan Franstalige kant zakt de PS verder weg.

N-VA vs Vlaams Belang

Mochten het vandaag verkiezingen zijn, dan klokt N-VA af op 25,9 procentpunt. Dat is nog altijd ruim 6 procent minder dan bij de verkiezingen van 2014, maar wel bijna 2 procentpunt beter dan bij de vorige peiling in juni. Nochtans is sindsdien heel veel gebeurd dat de bestuurspartij in een lastig vaarwater bracht: terroristische aanslagen in Europa, intern geruzie over verregaande voorstellen zoals het inperken van de vrije meningsuiting en de pijnlijke exit van de communautaire scherpslijpers Vuye en Wouters. Maar dat laatste lijkt N-VA niet te deren. Sterker nog: de indrukwekkende opmars die ideologische concurrent Vlaams Belang de jongste twee jaar maakte (van 5,8% in mei 2014 naar 13,9% in juni 2016), wordt gestuit. In de nieuwste peiling haalt VB nog 12%. Het lijkt te bevestigen dat weinigen momenteel wakker liggen van de Vlaamse zaak. En dat de strategie van de N-VA om zeer rechts te varen op vlak van veiligheid, migratie en identiteit, loont.

© Kos.

CD&V vs Open Vld

Het omgekeerde lijkt ook waar. Als er één partij is die de voorbije maanden voortdurend in contramine ging met N-VA over haar hele veiligheidsballonnetjes, is het coalitiepartner CD&V. Wouter Beke noemde de taal van De Wever en co zelfs "ranzig". En wat blijkt? Ook dat resulteert in een betere score voor de christendemocraten. Zakte de partij in juni 2016 nog naar een absoluut dieptepunt (13,6%), dan stijgt ze nu weer naar 17,6%, ofwel slechts 1 procentpunt minder dan bij de verkiezingen. Van alle regeringspartners is CD&V daarmee de partij die het minst verliest tegenover 2014. En dat terwijl ze binnen Michel I toch zwaar gewrongen zit tussen haar syndicale vleugel en het besparingsbeleid. Open Vld, dat veel meer op zijn gemak zit in een centrumrechtse regering, boekt opnieuw verlies: van 13,2 in juni naar 12,5 procent nu. Mogelijk komt dat omdat de liberalen zich in het gepolariseerde zomerdebat over veiligheid, volledig afzijdig hielden. © Kos.

Sp.a vs Groen

De Vlaamse socialisten leken het laatste anderhalf jaar in betere doen in de peilingen. In juni klokte sp.a af op 15,6%, ofwel 1,6 procentpunt beter dan de verkiezingen. Nu zakt de partij van John Crombez opnieuw weg naar 13,7%, een dieptepunt. Mogelijk spelen de perikelen rond de burgemeesters Termont en Claes een rol, mogelijk schrikt de 'flinkse' koers van Crombez progressieve kiezers af. Groen kan niet echt profiteren. De partij van Meyrem Almaci zakt van 11,1% in juni naar 10,7% nu. PVDA komt in Vlaanderen nog altijd niet boven de kiesdrempel (3,9%).