Vlaams parlementslid De Kort dreigt onschendbaarheid te verliezen

Door: redactie

29/09/16 - 18u50 Bron: Belga

Vlaams parlementslid Dirk De Kort (CD&V). © vlaamsparlement.be.

Volgende week dinsdag 4 oktober buigt de Commissie voor de Vervolgingen in het Vlaams Parlement zich over het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van Vlaams parlementslid Dirk De Kort (CD&V). Dat heeft Belga uit verschillende bronnen vernomen en is bevestigd door De Kort zelf. De CD&V'er werd in april van dit jaar betrapt op rijden onder invloed. De Kort zal zich niet tegen het opheffen van zijn onschendbaarheid verzetten.