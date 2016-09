Tweede indexsprong op tafel? Premier voert geen debat "op basis van geruchten of speculaties"

Door: redactie

Federale begroting Premier Charles Michel wil niet reageren op het bericht dat een tweede indexsprong op tafel zou liggen tijdens de onderhandelingen over de federale begroting. "Ik voer geen debat op basis van geruchten of speculaties", zei de eerste minister donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer, tijdens een rumoerige discussie over de vakbondsbetoging in Brussel.

Vanop de oppositiebanken werd opnieuw fors uitgehaald naar het begrotingsbeleid van de federale regering. Aanleiding was de betoging die donderdag door de Brusselse straten trok, maar de berichten over een tweede indexsprong gooiden nog wat extra olie op het vuur.



"Stop de burgers als pluimvee te zien", stelde PS-fractieleidster Laurette Onkelinx. "U breekt ons sociaal model steen na steen af". "De mensen zijn teleurgesteld in u en uw partij. U moet uw rug rechten en zorgen voor een rechtvaardig beleid", richtte Meryame Kitir (sp.a) zich rechtstreeks tot CD&V, terwijl Kristof Calvo zijn groene bliksems op N-VA richtte. "Vindt u echt dat de werknemers en ambtenaren de putten van (minister van Financiën) Johan Van Overtveldt moeten vullen?", vroeg Calvo.