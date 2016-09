Bourgeois en Tommelein reageren op Thyssen: "We houden Oosterweel niet buiten begroting"

Door: redactie

vlaamse begroting De investeringen in Oosterweel worden niet uit de begroting gehouden. Dat zeggen Vlaams minister-president Geert Bourgeois en minister van Begroting en Financiën Bart Tommelein in een gezamenlijke reactie op de uitspraken van eurocommissaris Marianne Thyssen. Oosterweel wordt wel buiten de begrotingsdoelstelling gehouden en dat is iets anders. "Het enige wat we al 2 jaar continu aan het zeggen zijn, is dat we geen 3,5 miljard bijkomend gaan besparen om Oosterweel te realiseren", aldus Bourgeois en Tommelein die ook stellen dat ze "constant in correspondentie zijn met de Europese Commissie".

© epa. Eurocommissaris Marianne Thyssen liet vandaag verstaan dat projecten die de Vlaamse regering volledig zelf financiert, moeten geboekt worden in de begroting en mee in rekening zullen genomen worden bij de Europese beoordeling van de begroting en de schuldpositie.



Thyssen voegde ook toe dat daarover momenteel geen onderhandelingen lopen tussen de Commissie en de Vlaamse regering.Volgens minister-president Geert Bourgeois en minister van Begroting Bart Tommelein is er geen tegenspraak met de houding van de Vlaamse regering.



"Wat mevrouw Thyssen zegt, is precies wat de Vlaamse regering in 2015 al beslist heeft: toen hebben we net beslist om Oosterweel niet met een of meerdere PPS'en te financieren, maar wel op een klassieke manier en dus volledig op te nemen in de begroting".



Er wordt dus niets "uit de begroting gehouden", klinkt het.