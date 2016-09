Defensie wil meer vrouwen aantrekken

Door: redactie

Defensie wil in een nieuwe wervingscampagne die volgend jaar van start gaat speciale aandacht besteden aan de rekrutering van vrouwelijke personeelsleden. De campagne en de vacatures voor 2017 worden volgende week dinsdag voorgesteld in Antwerpen.

Defensie heeft voor volgend jaar 1.160 vacatures om in te vullen en wil dat op een "meer evenwichtige manier" doen. Pas in 1975 ging bij Defensie de eerste vrouw aan de slag en intussen zijn nog steeds slechts acht procent van de medewerkers vrouwen. Een publiciteitscampagne en een jobdag voor vrouwen moeten daar verandering in helpen brengen. De bestaande vrouwelijke medewerkers zullen daarbij als "ambassadrices" dienen om aan te tonen dat vrouwen en een militaire job wel degelijk samengaan.