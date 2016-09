Officieel: gevonden lichaam in Antwerps dok is inderdaad Didier (25)

Door: redactie

29/09/16 - 17u07 Bron: Belga

Het lichaam dat woensdag uit een dok in Merksem werd gehaald, is nu ook officieel geïdentificeerd als dat van de 25-jarige Didier Bartholomeus uit Schilde. De jongeman was zondagochtend verdwenen na een avondje uit in discotheek The Villa. Het Antwerpse parket laat verder weten dat de autopsie geen aanwijzingen van kwaad opzet heeft opgeleverd. Wat er dan wel gebeurd is, blijft onduidelijk.