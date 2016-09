Daders gezocht van gewelddadige home-invasion bij koppel tachtigers. "Beesten, dat waren het"

Door: Tom Vierendeels, Redactie

29/09/16 - 16u49 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

© Federale Politie.

beersel Het parket is op zoek naar twee twintigers die verdacht worden van een gewelddadige home invasion bij een bejaard koppel. De daders bonden hun slachtoffers vast en gingen aan de haal met geld en juwelen. "Beesten, dat waren het", vertellen slachtoffers Guillaume Merckx (82) en Marie-Madeleine Moonens (81) aangedaan.

© Federale Politie. "Wat wij meegemaakt hebben, wens ik zelfs mijn ergste vijand niet toe" Guillaume Merckx (82) en Marie-Madeleine Moonens (81), die langs de Steenweg op Ukkel wonen, beleefden op 17 mei van dit jaar de schrik van hun leven.



"Wat wij meegemaakt hebben, wens ik zelfs mijn ergste vijand niet toe", zucht Marie-Madeleine. Zij heeft de overval intussen al min of meer een plaats kunnen geven. "Overdag ben ik bezig met het huishouden en kan ik mijn gedachten verzetten. Maar Guillaume kan sindsdien niet veel meer en krijgt het vooral rond het middaguur moeilijk."



De man is dan ook woest op de twee daders. "Dat zijn gewoon beesten", foetert hij. "Ik hoef hen niet meer te zien, tenzij ze mij eerst een wapen geven. Zij hebben geen respect getoond en niet getwijfeld om ons zo gewelddadig aan te pakken. Waarom zou ik dat dan wel moeten doen? Intussen kan ik geen vijftig meter meer wandelen, is mijn zicht fel achteruitgegaan en word ik snel draaierig."

Vuist in mond "Ik kreeg de ene trap na de andere" © Federale Politie. Die bewuste dinsdag leek het dan ook alsof het koppel in een nachtmerrie verzeild geraakt was. "Ik was naar de bakker geweest, reed onze oprit af en parkeerde mijn wagen in de garage", doet Guillaume het verhaal.



"Toen de automatische garagepoort naar beneden ging en nog een halve meter te gaan had, kropen die twee er plots onderdoor. Eén van hen greep me bij de keel en stak zijn vuist in mijn mond. Naast de garage is een wasplaats, waar ik een waslijn opgehangen heb. Ze namen er een broek en trokken die over mijn hoofd, waarna ze me met die draad helemaal gekneveld hebben. Ik kreeg de ene trap na de andere..."

Vastgebonden achtergelaten "Ik heb hen toen gezegd dat ik hen geld zou geven, dat ze ons niet kapot mochten maken" Toen Marie-Madeleine, die gealarmeerd werd door het gestommel en gekreun, naar beneden ging, stond haar hetzelfde lot te wachten. "Ik kreeg met de vlakke hand klappen in mijn gezicht."



"Ik heb hen toen gezegd dat ik hen geld zou geven, dat ze ons niet kapot mochten maken." Ze trok met één van de daders - die de portefeuille van Guillaume al te pakken hadden - naar boven en gaf hem geld. Daarna werd ook zij in de garage gekneveld met een broek over haar hoofd. Het duo trok daarop naar boven om alle kasten te doorzoeken. Ze gingen aan de haal met ook nog eens juwelen.



Guillaume en Marie-Madeleine werden vastgebonden achtergelaten. Gelukkig kon Marie-Madeleine zich na een tijd bevrijden. Vooral Guillaume was zwaar toegetakeld en moest een tijd in het ziekenhuis blijven. © Federale Politie.

Tram © Federale Politie. Na de feiten liepen de daders richting tramhalte Van Haelen in Ukkel, waar ze opstapten. De twee stapten samen op, maar gingen dan elk apart zitten. Ze zaten 18 minuten op de tram, tot in Vorst. Afstappen deden ze aan halte Altitude Cent in Vorst. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De speurders vermoeden dat ze daar in de buurt wonen.



Door zijn verwondingen kon Guillaume vier dagen lang niet eten. Hij verbleef een kleine week in het ziekenhuis. Het koppel probeert hun leven te hervatten. "Kleine boodschappen doen we samen in de voormiddag", vertelt Marie-Madeleine. "Maar we zijn altijd waakzaam. Er zijn nu zowel binnen als buiten alarmsensoren, waardoor hier niemand nog ongevraagd binnen kan. En we openen de deur niet meer zo snel als vroeger."

Tweede home invasion Mogelijk kunnen ze ook gelinkt worden aan een home invasion in de Boterberg in Linkebeek, even verderop. Ook daar ging het op 28 juli om twee twintigers van Afrikaanse origine die geen geweld schuwden. De slachtoffers waren ook een ouder koppel en de buit bestond uit geld en juwelen.