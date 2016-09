Jimmy De Schrijver

29/09/16

Heusden-Zolder Tijdens een internationale testdag voor motoren op het racecircuit van Terlaemen in Zolder is donderdagnamiddag even voor 14 uur een motorrijder om het leven gekomen. Een 41-jarige motard kwam ten val. Een andere motorrijder, die volgde, kon de gevallen motard niet meer ontwijken. De 41-jarige motard overleed ter plekke.