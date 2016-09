Veertiger ontdekt in bioscoop bedrog van vrouw en zijn beste vriend, probeert hen omver te rijden

Door: redactie

29/09/16

Heusden-Zolder /Genk De correctionele rechtbank heeft een 49-jarige man uit Heusden-Zolder veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 600 euro, omdat hij de Mercedes van één van zijn beste vrienden bekraste en hem herhaaldelijk probeerde aan te rijden, nadat hij ontdekt had dat die een relatie had met zijn vrouw.

Op 1 november 2015 ging de veroordeelde man een film in Genk meepikken na een ruzie met zijn vrouw. In de bioscoop ziet hij echter ook zijn vrouw samen met zijn beste vriend. De man is zo kwaad dat hij naar de ondergrondse parking loopt en de Mercedes van de nieuwe liefde van zijn vrouw met een sleutel bekrast.



Als de eigenaar van de Mercedes na de film de schade opmerkt en ziet dat de auto van zijn vriend in de buurt is geparkeerd, heeft het koppel door dat ze door de echtgenoot van de vrouw betrapt zijn. Ze besluiten de man op te wachten en fotograferen de aangebrachte schade en de wagen van de veroordeelde.



Toen ze hem met de schade wilden confronteren, stapte hij in zijn wagen en reed hij wild achteruit. Op de beelden van de camera's in de ondergrondse parking is te zien hoe de man zijn rivaal en zijn vrouw tegen een betonnen steunpaal klem reed. Toen de man enkele centimeters vooruit reed sloeg zijn vrouw met haar handtas op de auto. De man maakte aanstalten om de parking te verlaten, maar reed plotseling aan hoge snelheid opnieuw achterwaarts in de richting van het koppel. De nieuwe vriend van zijn vrouw kon een aanrijding vermijden door haar op het laatste moment weg te trekken.



De veroordeelde moet ook een schadevergoeding van 2.200 euro aan zijn ex-vrouw en haar vriend betalen.