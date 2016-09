Door: redactie

De kans dat u binnenkort weer meer zal betalen aan de benzinepomp, is groot. Het oliekartel OPEC is gisteren tot een akkoord gekomen over een productieplafond. De unie van olielanden, die samen 40 procent van de oliebusiness in handen hebben, zouden niet meer dan 32,5 miljoen vaten per dag opppompen. Een beperkter aanbod zorgt voor een stijging van de prijs. Gisterenavond steeg de prijs van een vat olie al significant.