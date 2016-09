"Platevoet besloop zijn prooi Dupont als een jager, het werk van een koelbloedig roofdier"

Door: redactie

Beschuldigde Christian Platevoet.

Moord in SM-CLUB Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft het openbaar ministerie Christian Platevoet vandaag schuldig geacht aan moord op Benoît Dupont. Ook de drie advocaten van de burgerlijke partijen stelden dat de uitbater van een SM-club de intentie had om te doden en dat met voorbedachten rade.

Procureur Hans Van Espen ging als substituut naar de plaats-delict

Christian Platevoet (56) wordt beschuldigd van moord op boekhouder Benoît Dupont (52) op 15 juli 2013 in een SM-club in Huldenberg. De Fransman uit Overijse bracht zijn liefdesrivaal, een boekhouder uit Roosdaal, om het leven met twee schoten uit een jachtgeweer.



In zijn requisitoir herinnerde procureur Hans Van Espen de jury aan de laatste uitgevoerde doodstraf in België. "Dat gebeurde in 1918 in Veurne door een meesterbeul uit Frankrijk. Bijna honderd jaar later staat in Leuven een andere Franse meesterbeul terecht." Van Espen, substituut met dienst op die zomerdag in 2013, herinnert zich nog levendig het beeld in de keuken van de villa. "Het was alsof Dupont met een bijl onthoofd was door een amateuristische beul."



"Het bewijs tegen Platevoet is overweldigend. Hij wist heel goed dat hij Dupont ging doodschieten. Dat plan heeft hij vooraf beraamd en vervolgens ijskoud uitgevoerd. Platevoet blijft ook op dit proces beweren dat hij Dupont recht in de ogen keek. Zoals Jef Geeraerts met de grizzlybeer in Alaska. De waarheid is dat hij hem eerst in de rug schoot. Perfect in de roos, niet te missen vanop 85 centimeter. Mijn bomma had ook niet gemist met een dubbelloops. Bij een ex-militair en geoefende jager als Platevoet is het dan zeker altijd raak."



Daarmee was het etiket van laffe schutter op de beschuldigde geplakt. Van Espen haalde een tweede etiket boven. "Platevoet is een pooier. En Sansanee Riyaphan een prostituee. De villa was een bordeel. Hoe noem je anders het aanbieden van seksuele diensten tegen betaling?" De procureur noemde Riyaphan alias SM-meesteres Nina overigens ook een slachtoffer van Platevoet.



De procureur wees op de uiteenlopende verklaringen van Platevoet. "Eerst wist hij niet wat hij daar stond te doen en raakte hij in paniek. Op de zitting luidde het dat hij alleen maar naar het plafond wilde schieten om Dupont op stang te jagen. Daar kunnen we ons niet op baseren. Met zijn kennis van wapens kon hij het plafond nooit missen. En als het eerste schot een ongeluk was: waarom stopte hij dan niet en belde hij niet naar de hulpdiensten?"



Voor de procureur was de hoofdvraag naar doodslag daarmee van de baan. Naar het echte motief blijft het ook vandaag raden. "Was het om jaloezie en afgunst? Voor het geld van Dupont of voor zijn charmes of voor zijn libido? Het was hoe dan ook geen opwelling. Het eindresultaat was planmatig bedacht en vakkundig uitgevoerd." Wegens aanwijzingen van voorbedachtheid werd de doodslag daags na de feiten al geherkwalificeerd naar moord. De beroepsmagistraten hielden om dezelfde redenen meer dan drie jaar ononderbroken vast aan de voorhechtenis van Platevoet.



"Platevoet besloop zijn prooi als een jager. Dit was geen affectief geweld maar het werk van een koelbloedig roofdier." De procureur verwierp de theorie van de tunnelvisie. "Dit was geen tunnelpijpje van een paar seconden maar een Gotthardtunnel van enkele weken. Platevoet speelde rechter en beul. Zijn vonnis wegens overspel was de dood. Ik vraag de jury om Platevoet schuldig te bevinden aan moord."