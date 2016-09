Betogers in Brussel blokkeren ambulance met loeiende sirenes

Door: redactie

29/09/16

Er zijn opvallende beelden van de betoging in Brussel opgedoken: een ziekenwagen met loeiende sirene wil er de massa betogers passeren. Maar het voertuig wordt geblokkeerd door de menigte, die absoluut geen aanstalten maakt om de hulpdiensten door te laten. Gefrustreerd stapt een ambulancier uit de wagen om zijn collega terug achteruit te helpen rijden.



Betogers krijgen wel vaker de kritiek te slikken dat ze anderen verhinderen in de uitvoering van hun job, maar vandaag leek dat in Brussel toch wel heel ver te gaan. Of de ambulanciers toch nog op tijd op hun bestemming zijn geraakt, is niet bekend.



