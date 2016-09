Somaliër en Afghaan verkrachten jonge fietssters

Door: redactie

Diepenbeek - Hasselt De Hasseltse correctionele rechtbank heeft de internering bevolen van een 26-jarige Somaliër die terechtstond voor twee verkrachtingen en drie gewelddadige diefstallen. Volgens de rechtbank is de Somaliër niet in staat zijn daden te controleren. Zijn kompaan, een 20-jarige Afghaan, werd tot 5 jaar cel, waarvan 30 maanden met uitstel, veroordeeld.

Aan het uitstel voor de celstraf voor de Afghaan werden voorwaarden gekoppeld. Hij moet zich laten behandelen zodat hij inzicht krijg in zijn persoonlijkheidsstructuur. De jongeman is voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.



Op 8 maart 2015 werd een studente in Diepenbeek van haar fiets gesleurd, waarna twee daders haar misbruikten. Het slachtoffer werd na het misbruik ook nog van haar geld en bankkaart beroofd.



Op 13 maart werd een vrouw van net geen 18 jaar oud in Hasselt het slachtoffer. Zij fietste alleen langs de Kempische Steenweg toen ze van haar fiets getrokken werd. Het meisje kreeg een puntig voorwerp in haar nek geduwd en moest voor haar verkrachter lopen. Als ze een kik durfde geven, dreigde hij haar keel over te snijden. Na het seksueel geweld werd zij van haar smartphone en bankkaart bestolen.



Op 13 en 18 februari 2015 werden twee jonge vrouwen van hun smartphones en handtas beroofd. Een slachtoffer werd met de vuist in het gezicht geslagen totdat ze haar handtas losliet. Op 14 maart 2015 sloeg de Somaliër nogmaals zijn slag bij een handtasroof.



Aan de burgerlijke partijen zijn de twee beklaagden in totaal 20.352 euro verschuldigd. Voor het slachtoffer van de overval en verkrachting in Diepenbeek volgt eerst een deskundig onderzoek en worden de debatten op 1 december heropend. De gerechtskosten bedragen ruim 8.000 euro.