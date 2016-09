Brussels Citroënmuseum voor moderne kunst gaat samenwerken met prestigieuze Centre Pompidou

Bewerkt door: Redactie

29/09/16

Brussels minister-president Rudi Vervoort en voorzitter Serge Lasvignes van het vermaarde Centre Pompidou in Parijs hebben vanmiddag in de site van de Citroëngarage aan het IJzerplein in Brussel een protocolakkoord ondertekend voor de omvorming van het complex tot een "cultuurpool van wereldformaat".