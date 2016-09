Thyssen is formeel: "Oosterweel moet wél in Vlaamse begroting"

Door: redactie

29/09/16

© epa.

Oosterweel Projecten die de Vlaamse regering volledig zelf gaat financieren, moeten geboekt worden in de begroting en zullen mee in rekening genomen worden bij de Europese beoordeling van de begroting en de schuldpositie. Dat heeft eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen duidelijk gemaakt. Ze voegde ook toe dat daarover momenteel geen onderhandelingen lopen tussen de Commissie en de Vlaamse regering.

"Er zijn projecten waarvan ik in de pers lees dat de Vlaamse regering die uiteindelijk volledig zelf gaat financieren (...). Daarover zijn geen contacten of onderhandelingen met Europa op dit ogenblik en die zullen beoordeeld worden volgens de regels. Dat wil zeggen: ze moeten in de begroting en zullen meegerekend worden wanneer de budgettaire positie en schuldpositie wordt beoordeeld", zo antwoordde Thyssen op een vraag over de Vlaamse ontwerpbegroting.



De Vlaamse regering presenteerde deze week een ontwerpbegroting voor volgend jaar waarin enkele uitgaven, zoals de bouwkost van de Oosterweel en een deel van de ziekenhuisfinanciering, buiten de begroting worden gehouden.



Thyssen beklemtoonde nogmaals dat publiek-private investeringen wel degelijk buiten de begroting kunnen gehouden worden indien ze op een bepaalde wijze geconcipieerd worden. "Voor zover ik geïnformeerd ben, weet ik dat er gesprekken over een aantal Vlaamse projecten zijn geweest. Die zijn tot een goed einde gebracht in de zin dat een formule is gebruikt die de Vlaamse regering toelaat om die buiten de boeken te houden", zo verwees de Belgische eurocommissaris naar de bouw van bruggen over het Albertkanaal en projecten rond schoolgebouwen.



Thyssen presenteerde vandaag samen met de Europese Investeringsbank een handboek dat overheden en investeerders meer duidelijkheid moet verschaffen over de regels voor publiek-private projecten en de vraag wanneer die projecten al dan niet in de begroting moeten ingeschreven worden.

Groen: "Bourgeois moet begroting opnieuw maken" Zoals gezegd: Vlaamse begroting in evenwicht is sprookje. Het evenwicht ligt aan diggelen. @VlaReg moet begroting 2017 opnieuw maken. https://t.co/joCdtq1jxt — Björn Rzoska (@BjornRzoska) Thu Sep 29 00:00:00 MEST 2016 "Het sprookje van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) over een zogezegde 'begroting in evenwicht' ligt nu volledig in duigen", reageert Groen-fractieleider Björn Rzoska meteen op de verklaring van Europees commissaris Marianne Thyssen. Volgens Rzoska moet de Vlaamse regering het begrotingshuiswerk opnieuw maken.



Oppositiepartij Groen ziet in de uitspraken van Thyssen een bevestiging van haar kritiek op de Vlaamse begroting. Volgens fractieleider Rzoska wist Bourgeois heel goed dat hij de bouwkost van de Oosterweel niet buiten de begroting mag houden. "Toch heeft hij het gedaan. De verklaringen van Bourgeois over een 'begrotingsevenwicht' waren niet correct. Hij heeft geprobeerd om het volledige Vlaams parlement, en alle Vlamingen, voor de gek te houden. Ik til daar heel zwaar aan", aldus Rzoska.



Rzoska: "Europees commissaris Thyssen bevestigt dat het zogezegde evenwicht van de Vlaamse begroting een fabeltje is. De 80 miljoen euro voor de Oosterweelverbinding moet wel degelijk in de begroting. In plaats van een overschot van 8 miljoen, zoals Bourgeois beweerde, gaat de begroting in realiteit dus 72 miljoen euro in het rood. Het begrotingsevenwicht dat Bourgeois wou, ligt dus na 3 dagen al compleet aan diggelen."



Volgens Rzoska krijgt de geloofwaardigheid van Bourgeois de voorbije dagen "sterke deuken". "Zijn verklaringen over de Eandis-deal waren al twijfelachtig. Met een getrukeerde begroting tegen de Europese regels in maakt Bourgeois het nu wel heel bont", besluit de Groen-fractieleider.